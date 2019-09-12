Глава ПриватБанка прокомментировал обыски спецназа полиции

Действия правоохранительных органов выглядят как попытки давления и дискредитации ПриватБанка. Так прокомментировал глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл вчерашние обыски полиции в трех офисах банка, передает корреспондент LIGA.net.

"Нас беспокоит позиция некоторых правоохранительных органов по банку. Банк беспрекословно выполняет все нормы закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Но надо признать, что все чаще действия правоохранителей выглядят как попытки давления и дискредитации банка", - сказал он.

По его словам, ПриватБанк готов отстаивать свои позиции в судах и защищать деловую репутацию своих сотрудников от клеветы.

Накануне пресс-служба ПриватБанка сообщила, что в его главный офис в Днепре зашли неизвестные вооруженные люди в сопровождении спецназа с постановлением суда и пытались изъять несколько документов. Речь идет о договорах с "ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями".

Позже в полиции уточнили, что обыски проводились в трех зданиях банка в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Во время досудебного расследования полиция установила, что должностные лица ПриватБанка, злоупотребляя служебным положением, совершили растрату чужого имущества в крупных размерах.

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