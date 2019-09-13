Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коломойский видит окно возможностей для соглашения по ПриватБанку

Коломойский видит окно возможностей для соглашения по ПриватБанку
13.09.2019, 15:44

Олигарх хочет мировое соглашение по ПриватБанку

Олигарх Игорь Коломойский готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением в споре о национализации ПриватБанка. Об этом он заявил кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, ему не нужен банк любой ценой. "Мы продекларировали, что не хотим катаклизмов, а хотим просто правовой оценки и после этого - мирового соглашения, выхода из этой ситуации", – сказал Коломойский.

При этом бизнесмен не стал уточнять детали этого мирового соглашения. "Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она же не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей", - отметил олигарх.

Читайте также: "Коломойская" правда: почему суд отменил национализацию Привата

Напишите нам
ПриватБанк игорь коломойский мировое соглашение
Комментарии
Последние новости
 