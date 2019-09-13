Коломойский видит окно возможностей для соглашения по ПриватБанку

Олигарх Игорь Коломойский готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением в споре о национализации ПриватБанка. Об этом он заявил кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, ему не нужен банк любой ценой. "Мы продекларировали, что не хотим катаклизмов, а хотим просто правовой оценки и после этого - мирового соглашения, выхода из этой ситуации", – сказал Коломойский.

При этом бизнесмен не стал уточнять детали этого мирового соглашения. "Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она же не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей", - отметил олигарх.

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