Коломойский хочет снова стать совладельцем Приватбанка

Бизнесмен Игорь Коломойский рассматривает возможность снова стать совладельцем ПриватБанка. Об этом он сообщил в интервью ЭП

Коломойский признал, что полная отмена национализации ПриватБанка грозит коллапсом не только самому банку, но и всей банковской системе, поскольку в таком случае государство заберет из финучреждения 150 млрд докапитализированных денег и признает его банкротом.

"Я понимаю, что если будет признано, что это было незаконно, вся эта проверка, изменение нормативов. Так как восстановить "статус кво"? Нужно восстановить мой капитал в этом банке. У меня там есть 50-60 млрд грн, но они не у меня в кармане, они в банке", - сказал Коломойский.

"Если государство внесло 150-160 млрд грн и их можно забрать, то есть вариант: зачислите мне мои 50 млрд грн, у вас там 160 млрд, дайте мне на них мои акции. Будем считать, что общий капитал 200-210 миллиардов. Отдайте мне мои 22-24% акций и разойдемся", - добавил он.

Напомним, ранее бизнесмен требовал компенсацию от государства в $2 млрд за национализацию ПриватБанка.

В Украине активизировались суды по национализации ПриватБанка. По трем ключевым искам в судах первой инстанции одержал победу Коломойский. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Кабмин обжаловал решение суда об отмене национализации.

Вчера стало известно, что ПриватБанк намерен инициировать судебное разбирательство против своих бывших собственников в США.