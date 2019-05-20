Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка

Кабинет министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации ПриватБанка. Об этом говорится в перечне апелляционных жалоб, сообщают Українські Новини.

Жалоба подана в Окружной админсуд 16 мая. Заявителем апелляционной инстанции стало правительство.

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Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка. То есть до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы это решение не вступит в силу, отмечает издание.

В то же время, в пресс-службе Шестого апелляционного админсуда сообщили, что указанная апелляционная жалоба еще не передана в этот суд.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконнойнационализацию ПриватБанка, которую провело государство в декабре 2016 года. В этот же день ОАСК признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц,

В марте 2018-го этого же суд признал неправомерной проведение той самой «осенней» инспекции регулятора в ПриватБанке. 13 мая Нацбанк проиграл это дело уже и в апелляции.

Еще два ключевых процесса проходят в Хозсуде Киева: 4 июня продолжатся подготовительные слушания в деле о возврате акций ПриватБанка экс-акционерам – Игорю Коломойскому и компании Triantal Investment (принадлежит Коломойскому и Геннадию Боголюбову).

20 мая суд рассмотрит пять объединенных исков Коломойского о признании недействительным договоров поручительства по ряду кредитных договоров между его компаниями и ПриватБанком. Идентичное дело экс-собственник банка уже выиграл в Печерском райсуде.