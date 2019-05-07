Суд по делу о возврате ПриватБанка Коломойскому перенесли

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о возврате акций национализированного ПриватБанка бывшим акционерам на 4 июня.

Как передает корреспондент LIGA.net, разбирательство, которое до этого было открытым, будут рассматривать в закрытом режиме, постановила судья Шкурдова.

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Как уточнил представитель ПриватБанка на судебном процессе Антон Синцов, суд еще не начал рассмотрение дела по сути.

"Идут подготовительные слушания, суд запросил у стороны ответчика ряд дополнительных документов по требованию истцом, в том числе решения госорганов выданных во время и после национализации ПриватБанка. - сказал он. - Наши оппоненты считают, что это усилит их позиции".

По словам Синцова, представители ответчика пока не подали суду существенных доказательств. "Они говорят, что был факт конфискации и давления на экс-владельцев Привата, но не доказательств пока не подавали".

Сторона ответчиков ходатайствовала о том, что дело должно рассматриваться в гражданской, а не хозяйственной юрисдикции.

Следующее заседание также будет иметь подготовительный характер. Представители государства должны представить документы до 28 мая

Закрытый режим вводится из-за того, что истцы затребовали оригинал договора купли-продажи банка Минфином, который содержит банковскую тайну.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности, суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

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