Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд по делу о возврате ПриватБанка Коломойскому перенесли
07.05.2019, 12:43

Суд по делу о возврате ПриватБанка Коломойскому перенесли

Суд по делу о возврате ПриватБанка Коломойскому перенесли

Идут подготовительные слушания, суд запросил у стороны ответчика ряд дополнительных документов

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о возврате акций национализированного ПриватБанка бывшим акционерам на 4 июня.

Как передает корреспондент LIGA.net, разбирательство, которое до этого было открытым, будут рассматривать в закрытом режиме, постановила судья Шкурдова.

Реклама

Как уточнил представитель ПриватБанка на судебном процессе Антон Синцов, суд еще не начал рассмотрение дела по сути.

"Идут подготовительные слушания, суд запросил у стороны ответчика ряд дополнительных документов по требованию истцом, в том числе решения госорганов выданных во время и после национализации ПриватБанка. - сказал он. - Наши оппоненты считают, что это усилит их позиции".

По словам Синцова, представители ответчика пока не подали суду существенных доказательств. "Они говорят, что был факт конфискации и давления на экс-владельцев Привата, но не доказательств пока не подавали".

Сторона ответчиков ходатайствовала о том, что дело должно рассматриваться в гражданской, а не хозяйственной юрисдикции.

Следующее заседание также будет иметь подготовительный характер. Представители государства должны представить документы до 28 мая

Закрытый режим вводится из-за того, что истцы затребовали оригинал договора купли-продажи банка Минфином, который содержит банковскую тайну.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности, суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

Читайте также: Как и почему национализировали ПриватБанк. Самые важные моменты

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 