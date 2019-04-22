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22.04.2019, 16:07

Апелляция НБУ: суд по ПриватБанку перенесли на 13 мая

Апелляция НБУ: суд по ПриватБанку перенесли на 13 мая

Апелляционный админсуд перенес на 13 мая рассмотрение дела относительно оснований для национализации ПриватБанка

Шестой апелляционный административный суд отложил на 13 мая рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева об отмене распоряжения НБУ о проверке ПриватБанка в октябре 2016 года, итоги которой легли в основу национализации финучреждения.

Как сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе НБУ, вердикт о переносе слушаний суд вынес в понедельник.

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Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

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Теги: НБУ, ПриватБанк, национализация
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