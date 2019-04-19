Суд принял новое решение по ПриватБанку в пользу Коломойского

Окружной административный суд города Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации ПриватБанка. Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, в частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения НБУ от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.

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В НБУ отметили, что именно это решение Нацбанка является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного ПриватБанка с рынка при участии государства.

Регулятор напомнил, в ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", заключающийся в обмене средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов Украины.

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"Национальный банк обеспокоен качеством и результатами рассмотрения судебных дел в Украине, которые могут привести к потерям средств налогоплательщиков и рисков для банковской и финансовой стабильности страны. Это может привести к тому, что в связанных с бывшими акционерами ПриватБанка лиц появятся основания для взыскания с банка средств, которые были возвращены государством в капитал банка в процессе его национализации. Решение суда пока не вступило в законную силу и, безусловно, в ближайшее время будет обжаловано нами в апелляционном порядке", - подчеркнул начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Также 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.