Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка. Это серьезно?

Национализацию ПриватБанка впервые признали незаконной. Решение принял Окружной админсуд Киева 18 апреля.

НБУ готовит апелляцию.

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Означает ли это возврат банка экс-акционерам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову?

Вердикт Фемиды

Суд удовлетворил иск бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского, поданный в июне 2017 года. Коломойский оспаривает национализацию и сопутствующие ей последствия с самого момента перехода банка в госсобственность.

Процесс активизировался в апреле 2019-го – как раз между первым и вторым туром президентских выборов в Украине.

Национализировав банк в декабре 2016 года, государство "вмешалось в право акционеров банка мирно управлять своим имуществом", цитируют текст решения в пресс-службе Окружного суда. Кроме того, НБУ не смог доказать обоснованность признания ПриватБанка неплатежеспособным, считает судья.

Процедура национализации была признана судом "необоснованной и выполненной с многочисленными нарушениями законодательства, в том числе Конституции Украины, а также положений международных стандартов в этой сфере", - говорится в сообщении суда.

Полный текст решения еще не опубликован.

Реакция Нацбанка и Минфина

В НБУ пока не комментируют аргументы суда по сути и готовят апелляцию. "Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", – сообщила пресс-служба Нацбанка со ссылкой на начальника департамента претензионно-исковой работы регулятора Вадима Григорчука.

Решение пока не имеет практических последствий, поскольку еще не вступило в силу, настаивают в НБУ. "До окончательного решения далеко. Это только первая инстанция, к тому же ответчики в лице Нацбанка и Министерства финансов сразу получили право на апелляцию", - уточнил собеседник в руководстве НБУ.

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Несмотря на перспективы апелляции, в Минфине называют решение "плохим и симптоматичным", сказал в разговоре с LIGA.net высокопоставленный чиновник министерства.

Чего хочет Коломойский

Игорь Коломойский оспаривает национализацию банка и ее сопутствующие последствия с начала 2017 года. Иски поданы от лица самого олигарха и компании Triantal LTD, через которую он частично владел банком.

Экс-акционеры оспаривают не только сам факт национализации, но и законность внеплановой инспекции НБУ, на основании которой был сделан вывод о нехватке капитала в банке. Еще один иск касается законности сделки по продаже акций ПриватБанка между Минфином и Фондом гарантирования вкладов (перед национализацией Приват был признан неплатежеспособным и на три дня передан в управление Фонду).

В середине апреля юристы истцов расширили исковые требования по этому делу, потребовав вернуть акции банка экс-акционерам. Следующее заседание по нему состоится 22 апреля. Хотя накануне Коломойский заявил, что не намерен возвращать банк, но хочет получить за него компенсацию в размере $2 млрд.

Почему национализировали Приват

В Нацбанке напоминают, что Коломойский и Боголюбов не выполнили свои обязательства по докапитализации банка, также они должны были реструктуризировать крупный портфель кредитов связанным компаниям.

Олигархи сами попросили государство национализировать банк, следует из письма Коломойского и Боголюбова к премьер-министру Владимиру Гройсману, написанного в 19 декабря 2016 года. После национализации государство докапитализировало банк примерно на $5 млрд.

Согласно расследованию американского детективного агентства Kroll, через связанные кредиты из банка в течение 10 лет было выведено $5,5 млрд. Судебное разбирательство о мошенничестве в банке продолжается в Высоком суде Лондона. Коломойский называет все обвинения фейком и беллетристикой.

Что будет дальше

Решение суда пока не будет иметь значительных практических последствий для ПриватБанка, отмечает собеседник LIGA.net в топ-менеджменте финучреждения. «Это иск к государству и НБУ. Решением первой инстанции дело не ограничивается, будет апелляция, многочисленные экспертизы, – говорит он. – С нашей стороны главное, что банк обеспечен хорошей ликвидностью по всем позициям».

Этот прецедент нужно рассматривать в комплексе с остальными разбирательствами вокруг ПриватБанка, считает партнер юркомпании Волхв Виктор Дубовик. "Теперь на момент рассмотрения Хозсудом Киева вопроса о признании недействительным договора купли-продажи акций банка, могут существовать все законные основания для удовлетворения иска и возврата банка бывшим собственникам", – предполагает он.

Действующее законодательство (ЗУ "О банках и банковской деятельности" и "О гарантировании вкладов физических лиц") не предусматривает механизма возврата (реституции) банков в прежнее состояние после неплатежеспособности, добавляет юрист юридической группы Коларес Ирина Кепич. "Даже при условии отмены факта неплатежеспособности в судебном порядке", – отмечает юрист.

Война за ПриватБанк интересует и международных кредиторов Украины. По данным источника LIGA.net, знакомого с позицией МВФ по этому поводу, Фонд отрицательно расценивает перспективу возврата банка прежним собственникам. "Если Приват начнут реально возвращать бывшим владельцам, у Украины могут возникнуть проблемы с дальнейшим финансированием со стороны МВФ", – пояснил он со ссылкой на главу миссии МВФ в Украине Рона ван Родена.

Сергей Шевчук