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23.05.2019, 15:13

ПриватБанк подал в суд США на Коломойского: детали

ПриватБанк подал в суд США на Коломойского: детали

ПриватБанк инициирует судебное разбирательство против своих бывших собственников в США

ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (США) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба банка, обращаясь с настоящим иском в американский суд, ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица принимают и принимали участие.

"Основанием для иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы г. Коломойским и г. Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в Соединенных Штатах Америки стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам", - отмечается в пресс-релизе.

В банке подчеркнули, ПриватБанк обращается в суды разных юрисдикций с исковыми требованиями касательно различных действий, которые имеют признаки мошенничества, и убытков.

"Вслед за иском к г. Коломойскому и г. Боголюбову, с которым ПриватБанк обратился в английский суд относительно иных кредитов с признаками мошенничества, это производство в Соединенных Штатах Америки  является последним по времени из ряда международных правовых мер, которые ПриватБанк принимает с целью привлечения своих бывших собственников и связанных с ними других лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку. ПриватБанк неукоснительно следует реализации указанных мер и получению возмещения нанесенных ему убытков", - подчеркнули в ПриватБанке.

В Украине активизировались суды по национализации ПриватБанка. По трем ключевым искам в судах первой инстанции одержал победу Коломойский. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Кабмин обжаловал решение суда об отмене национализации.

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Теги: национализация Приватбанка, ПриватБанк, дело приватбанка
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