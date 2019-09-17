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Гончарук открестился от переговоров с Коломойским

Гончарук открестился от переговоров с Коломойским
17.09.2019, 12:13

По словам премьера, информация СМИ о компромиссе по ПриватБанку, искажена

Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка и никаких переговоров ни с кем не ведет. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ответ на статью в Financial Times, где говорится, что Кабмин ищет компромисс с Игорем Коломойским.

Он говорит, что украинские СМИ, которые перепечатали статью FT, "от себя добавили", что Кабмин ведет переговоры по поиску компромисса в этом вопросе.

"Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки "над і": правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", - говорится на правительственном портале.

По словам Гончарука, в разговоре с журналистами FT он подчеркивал, что не настолько глубоко знает юридические детали этого дела, чтобы комментировать его по существу.

Он убежден, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. "И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - отметил премьер.

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ПриватБанк игорь коломойский алексей гончарук
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