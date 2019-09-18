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Зеленский ожидает, что ЕБРР увеличит инвестиции в Украину

Зеленский ожидает, что ЕБРР увеличит инвестиции в Украину
18.09.2019, 08:58

Президент рассчитывает, что инвестиции ЕБРР станут более доступными для частного сектора

Президент Владимир Зеленский ожидает, что в следующие два-три года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) нарастит инвестиции в Украину до более чем 1 млрд евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала. Об этом сообщает Офис президента по итогам встречи Зеленского с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.

"Спасибо, что инвестируете в Украину. Мы это очень ценим", - сказал Зеленский.

Он заверил, что иностранные инвесторы и партнеры могут рассчитывать на "откровенный и честный диалог" в рамках Национального инвестиционного совета, работу которой планируется продолжать.

Глава ЕБРР также встретился с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Согласно сообщению на сайте парламента, ЕБРР намерен продолжать сотрудничество с Украиной в долгосрочных инфраструктурных проектах, связанных с компаниями НАК Нафтогаз Украины, Укрэнерго, строительством дорог в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, метро в Харькове, Днепре, объектов на востоке Украины.

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ЕБРР Владимир Зеленский инвестиции
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