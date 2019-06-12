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12.06.2019, 15:19

Зеленский встретился с делегацией ЕБРР. О чем говорили

Зеленский встретился с делегацией ЕБРР. О чем говорили

Президент Зеленский намерен усилить сотрудничество с ЕБРР

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и заявил о намерении усиливать сотрудничество, сообщает пресс-служба президента.

"Спасибо вам, что вы здесь, и спасибо за то, что являетесь крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", - сказал Зеленский.

По его мнению, стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам Украины, и работать вместе можно эффективнее. 

Президент добавил, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.

Зеленский очередной раз заявил о курсе на проведение реформ и борьбу с коррупцией. Для этого нужны парламент и правительство, которым бы доверяли граждане, отметил он.  

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Теги: Владимир Зеленский, ЕБРР
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