Зеленский встретился с делегацией ЕБРР. О чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и заявил о намерении усиливать сотрудничество, сообщает пресс-служба президента.

"Спасибо вам, что вы здесь, и спасибо за то, что являетесь крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", - сказал Зеленский.

По его мнению, стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам Украины, и работать вместе можно эффективнее.

Президент добавил, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.

Зеленский очередной раз заявил о курсе на проведение реформ и борьбу с коррупцией. Для этого нужны парламент и правительство, которым бы доверяли граждане, отметил он.