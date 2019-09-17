15 часов после пожара в доме Гонтаревой. Что стало известно?

В ночь на 17 сентября в селе Гореничи под Киевом сожгли дом бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. На месте пожара полиция нашла светошумовую ракету – военную или самодельную, правоохранители пока не установили. В полиции заявили, что отрабатывают все версии, включая короткое замыкание. Гонтарева называет происходящее политическим давлением и подозревает двоих человек – бывшего собственника ПриватБанка Игоря Коломойского и главу администрации беглого президента Януковича Андрея Портнова. На проишествие отреагировали Министерство внутренних дел, Офис президента, НБУ, посольство США, а также гособлигации Украины.

LIGA.net собрала главные факты и комментарии об инциденте.

Что произошло

В 4:30 утра экс-глава НБУ прислала журналистам как минимум трех СМИ сообщение с видео, на котором горит ее дом под Киевом. Гонтарева уверяет, что злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Позже она сказала в комментарии hromadske, что в этом доме – вся ее жизнь. Личные вещи, фотографии… все уничтожил пожар.

Во время пожара никто не пострадал – во время происшествия семья была с ней в Лондоне, где экс-глава НБУ проживает и работает последний год. Гонтарева отметила, что за три дня до поджога в доме ночевал ее сын.

В комментарии LIGA.net Гонтарева сообщила, что дом не был застрахован.

Журналистка Kiev Post Анна Миронюк опубликовала фотографии последствий пожара. По ее словам, удалось спасти только несколько вещей – скульптуру, швейцарский набор ложек и вилок – все остальное сгорело. Также журналистка сообщила, что на место пожара приезжала машина ОБСЕ и через 15 минут уехала.

Фото: Anna Myroniuk/Facebook

Фото: Anna Myroniuk/Facebook

Что говорит полиция

Полиция обнаружила на месте пожара светошумовую ракету. "Не было коктейля Молотова. Мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств", – сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович. Он предположил, что ракета может оказаться как военной, так и самодельным устройством. Жукович уточнил, что отрабатывают все версии, не исключая короткое замыкание.

По данным следствия, около 03:00 неизвестный человек перелазил через забор домовладения. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник, хотя до сентября территория охранялась шестью сотрудниками.

Говоря о перспективах объединения с предыдущими эпизодами – в частности, с поджогом автомобиля семьи Гонтаревых, Жукович отметил, что пока полиция ведет дело только по факту пожара в Гореничах.

Утром происшествие прокомментировал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он назвал поджог "недопустимым проявлением криминального давления". По его словам, тот, кто заказал и исполнил это преступление в момент прибытия миссии Международного валютного фонда в Украину, – не просто поджигатель, а враг, который вредит своему государству.

Реакция Зеленского

Впервые с того времени, как Гонтарева заявила об угрозах и давлении на нее, на ситуацию отреагировали в Офисе президента, назвав поджог дома экс-главы НБУ "брутальным преступлением", быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Ближе к вечеру Зеленский поручил главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога.

Заявления НБУ и посольства США

В Нацбанке назвали серию атак на Гонтареву "террором против реформаторов". "Это уже не ряд инцидентов, это – террор. Его цель – запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", – говорится в заявлении.

Посольство США в Украине уверены, что поджог является заказным. Там выразили надежду, что правоохранители привлекут к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков.

Версия Коломойского

Игорь Коломойский, которого Гонтарева называет главным подозреваемым в атаках на нее, намекнул в комментарии Украинской Правде, что пожар может быть выгоден самой экс-главе НБУ в свете открытых против нее дел в Украине. "Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", – сказал он УП.

Читайте также: Гонтарева: Коломойский следит за мной даже в Лондоне

Гонтарева в ответном комментарии Радио Свободе ответила, что это полный бред и ахинея. Также она заявила, что не видит, какую выгоду может извлечь от статуса беженца в Великобритании. "Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев", – сказала она.

После того, как Валерию сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне, в интервью LIGA.net она допускала, что может попросить политического убежища, если давление продолжится.

Последствия для Украины

Сегодня котировки украинских еврооблигаций резко снизились, сообщил аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив. В середине дня все украинские госбумаги подешевели на западных биржах на 0,1-1,5%.

71104076_10158273752239453_9174823899794243584_o

71043140_10158273752509453_9130093730961817600_o

До этого они демонстрировали постепенное снижение доходности. Причиной снижения стоимости могут быть как информация в статье Finacial Times о поиске украинским правительством компромисса с Коломойским в вопросе ПриватБанка, так и новости о поджоге дома Гонтаревой.

Читайте также: Валерия Гонтарева: Если Украина продолжит гнобить, попрошу политического убежища