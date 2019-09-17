Евробонды Украины отреагировали на негативные новости

Сегодня, 17 сентября, котировки еврооблигаций Украины отреагировали на негативные новости падением. Об этом пишет Финансовый клуб со ссылкой на аналитика банковского сектора группы ICU Михаила Демкива.

Как отмечают в издании, сегодня в иностранных СМИ появились несколько публикаций об Украине, которые могли повлиять трейдеров.

Фото - facebook.com/demkiv Фото - facebook.com/demkiv

В Finacial Times написали, что правительство ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по ПриватБанку. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что информация СМИ о компромиссе по ПриватБанку искажена, и направил письмо-обращение к авторам статьи с просьбой опровергнуть информацию. Хотя 13 сентября в кулуарах форума YES Виктора Пинчука, Коломойский допустил мировое соглашение с правительством по ПриватБанку. По его словам, "сегодня хорошее окно возможностей" для его заключения.

Еще одна новость, на которую могли отреагировать трейдеры - поджег дома Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте происшествия полиция нашла зажигательную, светошумовую и звуковую ракеты. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал это "недопустимым проявлением криминального давления". А президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее расследовать "эту провокацию". По мнению олигарха Игоря Коломойского, у которого нехорошие отношения с экс-главой НБУ, поджог ее дома может быть выгоден ей самой. В Нацбанке назвали атаки на Гонтареву террором, цель которого запугать реформаторов. В посольстве США в Украине присоединились к заявлениям президента и других чиновников и надеются, что к ответственности привлекут не только виновных в нападении на Гонтареву, но и заказчиков.