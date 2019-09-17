Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой: видео

Неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой: видео

Неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой: видео
17.09.2019, 08:23

Злоумышленники сожгли дом экс-главы НБУ в поселке Гореничи под Киевом

Неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. Об этом сама Гонтарева сообщила LIGA.net.

По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

"Дом полностью сгорел, пожарным не удавалось его даже потушить, - сообщила экс-глава НБУ. - Это уже полный и окончательный беспредел".

По ее словам, в результате пожара никто не пострадал. "Моя семья со мной в Лондоне. Это ужас! В стране есть власть или нет?!", - заявил она.

  • 19 сентября сотрудники ГБР обыскивали киевскую квартиру Валерии Гонтаревой в рамках уголовных дел о хищениях в армии, где она проходит свидетелем.
  • В интервью LIGA.net Гонтарева отмечала, что уголовное дело в ГБР открыли по заявкам Андрея Портнова. Последний, по ее словам, помогает Игорю Коломойскому, с которым "у него 20 лет хорошие отношения".
  • Экс-глава НБУ фигурирует в двух уголовных делах: как подозреваемая в деле сбежавшего олигарха Сергея Курченко, и как свидетель, - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
  • 27 августа Печерский суд Киева разрешил ее силовой привод на допрос. За день до этого в центре Лондона на пешеходной дороге ее сбил автомобиль, после чего она попала в госпиталь с переломами костей стопы. В ночь с 5 на 6 сентября в Киеве сожгли автомобиль жены ее сына, полной тезки – Валерии Гонтаревой.
  • Экс-глава НБУ не исключает, что может попросить политического убежища в Лондоне, если на нее продолжится давление.
Напишите нам
валерия гонтарева
Комментарии
Последние новости
 