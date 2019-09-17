Неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой: видео

По ее словам, в результате пожара никто не пострадал. "Моя семья со мной в Лондоне. Это ужас! В стране есть власть или нет?!", - заявил она.
19 сентября сотрудники ГБР обыскивали киевскую квартиру Валерии Гонтаревой в рамках уголовных дел о хищениях в армии, где она проходит свидетелем.
В интервью LIGA.net Гонтарева отмечала, что уголовное дело в ГБР открыли по заявкам Андрея Портнова. Последний, по ее словам, помогает Игорю Коломойскому, с которым "у него 20 лет хорошие отношения".
Экс-глава НБУ фигурирует в двух уголовных делах: как подозреваемая в деле сбежавшего олигарха Сергея Курченко, и как свидетель, - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.