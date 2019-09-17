Неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой: видео

Неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. Об этом сама Гонтарева сообщила LIGA.net.

По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

"Дом полностью сгорел, пожарным не удавалось его даже потушить, - сообщила экс-глава НБУ. - Это уже полный и окончательный беспредел".

По ее словам, в результате пожара никто не пострадал. "Моя семья со мной в Лондоне. Это ужас! В стране есть власть или нет?!", - заявил она.