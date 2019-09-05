Гонтарева заявила об атаке на свою семью: фото

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляет об атаке на свою семью – сожгли машину невестки, ее тоже зовут Валерия Гонтарева.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - сообщила LIGA.net экс-глава НБУ.

Она считает, что несчастный случай на пешеходном переходе в Лондоне и сожженная машина в Киеве - это все звенья одной цепи.

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но как мы видим и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон. Им мало полностью сфальсифицированных дел коррумпированного прокурора Кулика, им мало подачи исков Портнова на стандартные Постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям. Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева!" - написала она в сообщении.

Гонтарева прислала фото сожженного автомобиля:

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