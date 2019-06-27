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27.06.2019, 14:47

Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает

Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает

Экс-глава НБУ считает, что возвращение Коломойского в Украину - это плохо для нее и для страны

Бывшая руководительница Нацбанка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что олигарх и экс-собственник ПриватБанка Игорь Коломойский угрожает ей. Об этом она сообщила в интервью Громадському и BBC-Украина.

"Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть [Виктора] Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему", - сказала Гонтарева.

По ее словам, с Коломойским до национализации ПриватБанка она встречалась около 20 раз. Последний раз лично видела его в ночь перед национализацией ПриватБанка: "Это была знаменитая ночь, когда собрался большая часть Кабмина - министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, [Арсен] Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации".

Гонтарева также сказала, что проблемы рекапитализации были не только с ПриватБанком.

"Если мы с посмотрим, сколько денег государство внесло в государственные банки, на что использовались кредиты государственных банков, посмотрим на олигархическую модель построения украинского банковского сектора, то увидим, как с рынка был выведен банк олигарха [Дмитрия] Фирташа. Там не было капитала, он его так и не внес. Два банка господина [Олега] Бахматюка. А вот, например, банк [Виктора] Пинчука и банк [Рината] Ахметова выполнили требования, внесли капиталы, дали залоги. Не было задачи вывести банки с рынка, была программа рекапитализации, согласование с международным валютным фондом в четыре года", - отметила экс-глава НБУ.

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Теги: национализация Приватбанка, игорь коломойский, валерия гонтарева
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