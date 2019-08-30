Гонтарева: Меня сбила машина, я в госпитале

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Экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. Об этом она сообщила в комментарии LIGA.net.

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.

Она сообщила, что получила серьезные травмы. "Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - написала Гонтарева.