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Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА

Печерский суд разрешил силой привести Гонтареву на допрос

Печерский суд разрешил силой привести Гонтареву на допрос
04.09.2019, 17:07

Экс-глава НБУ фигурирует в уголовном производстве, открытом ГБР 31 июля

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) применить к бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос. Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное в судебном реестре.

Согласно материалам следствия, Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды".

Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года, а именно в постановление правления НБУ от 23 февраля 2015-го №124.

Отмечается, что 5 и 15 августа Гонтаревой были выписаны повестки про вызов на допрос и отправлены по почте, но она так и не явилась, а о причинах официально не сообщала.

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валерия гонтарева
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