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02.05.2019, 21:25

Коломойский: Если будет нужно, мы Гонтареву привезем в Украину

Коломойский: Если будет нужно, мы Гонтареву привезем в Украину

Бывший совладелец ПриватБанка рассказал о компенсации за банк и о трех недавних решениях суда не в пользу государства

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что, если потребуется, привезет экс-председателя НБУ Валерию Гонтареву в Украину. Так он прокомментировал цитату журналиста Bihus.Info: "В интересные времена живем - Коломойский еще не прилетает в Украину, а Гонтарева уже не прилетает в Украину".

"Если она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если нужно будет... Частным порядком", - сказал Коломойский.

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Отвечая на вопрос, почему последние три решения судов по банку в пользу Коломойского совпали с приближением к концу избирательной кампании, в которой победил Владимир Зеленский, Коломойский заявил, что судьи якобы видели, что национализация незаконна, но при "действующей власти" боялись выносить такие решения.

Он также заявил, что Гонтарева не назвала одно из этих решений плохим, а только сказала, что оно приведет к дефолту.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу Коломойского. В частности, суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Гонтарева назвала эти решения полным фиаско судебной системы Украины.

В интервью Коломойский заявил также, что $2 млрд компенсации, которые он потребовал за банк - это якобы средства собственников, которые они вложили в финучреждение.

Докапитализацию ПриватБанка на 155 млрд грн экс-совладелец назвал "манипуляциями бухгалтерии и финансовой отчетности", поскольку эти 155 млрд грн "не были монетизированы".

Саму необходимость докапитализировать банк Коломойский связал с тем, что при национализации "изменился порядок учета". Поэтому, вместо того, чтобы компенсировать ему $2 млрд, Коломойский предложил государству забрать из уставного капитала 155 млрд грн, одновременно отменив постановление, которым "изменился порядок учета кредитного портфеля, залогов и прочего".

Коломойский заявил, что Нацбанк в лице замглавы Катерины Рожковой так провел реструктуризацию кредитного портфеля банка, что "все залоги просто ушли". "Они их просто перестали считать, сказали: "Мы тут поменяли постановление, поэтому акции ничего не стоят", - утверждает олигарх.

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Теги: ПриватБанк, игорь коломойский
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