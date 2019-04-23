Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.04.2019, 09:15

Гонтарева назвала историю с ПриватБанком полным фиаско

Гонтарева назвала историю с ПриватБанком полным фиаско

Отмену национализации банка экс-глава НБУ назвала полным фиаско всей судебной системы страны

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева считает решения судов в пользу Игоря Коломойского по ПриватБанку фиаско судебной системы Украины. Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"Вы же понимаете, что это полное фиаско всей нашей судебной системы. Это может зачеркнуть все те достижения, которые мы сделали за прошедшие 5 лет в стране", - сказала она.

Реклама

По ее словам, персональная гарантия Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, "была выписана в деталях, где каждая буква была проверена по закону".

При этом Гонтарева напомнила, что по связанным лицам был принять в 2015 году закон, в котором определены точные критерии связанных лиц.

"А по поводу национализации, банк с дырой в $5,5 млрд - это просто нонсенс, о котором невозможно говорить", - подытожила экс-глава НБУ.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка, валерия гонтарева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 