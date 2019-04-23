Гонтарева назвала историю с ПриватБанком полным фиаско

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева считает решения судов в пользу Игоря Коломойского по ПриватБанку фиаско судебной системы Украины. Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"Вы же понимаете, что это полное фиаско всей нашей судебной системы. Это может зачеркнуть все те достижения, которые мы сделали за прошедшие 5 лет в стране", - сказала она.

Реклама

По ее словам, персональная гарантия Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, "была выписана в деталях, где каждая буква была проверена по закону".

При этом Гонтарева напомнила, что по связанным лицам был принять в 2015 году закон, в котором определены точные критерии связанных лиц.

"А по поводу национализации, банк с дырой в $5,5 млрд - это просто нонсенс, о котором невозможно говорить", - подытожила экс-глава НБУ.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.