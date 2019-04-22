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22.04.2019, 17:23

Гонтарева прокомментировала вызов на допрос в ГПУ

Гонтарева прокомментировала вызов на допрос в ГПУ

Экс-глава НБУ отрицает свою причастность к махинациям олигарха Курченко

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру (ГПУ), но готова встретиться со следователями в Лондоне. Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят", - сказала она.

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Гонтарева отрицает свою причастность к махинациям олигарха Сергея Курченко, а подозрения ГПУ в свой адрес называет политически мотивированными.

"Я не то, что с Януковичем или Курченко никогда не виделась, или с Арбузовым никогда не была знакома, я никогда не принимала участия ни в какой сделке, ни в каком качестве. Ко мне это не имело никакого отношения", - сказала экс-глава НБУ.

Она напомнила, что вопрос с повестками возник перед первым туром президентских выборов. Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявлял, что прокурор Константин Кулик сфабриковал эти подозрения, внеся их в систему в 5 утра 28 марта по липовым документам, отметила Гонтарева.

"Откуда это возникло снова, не могу сказать. Новое время, новая власть", - заключила бывшая руководительница Нацбанка.

Напомним, на сайте ГПУ появились повестки для Валерии Гонтаревой, экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина, замглавы АП Алексея Филатова, экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко. Их вызывают для вручения подозрений и допроса по делу о махинациях Сергея Курченко на 18 млрд грн.

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Теги: гпу, валерия гонтарева, дело курченко
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