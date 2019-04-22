Дело Курченко: ГПУ вызывает Гонтареву и "людей Порошенко"

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает для вручения подозрений и допроса бывшую руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву, экс-главу Администрации президента (АП) Бориса Ложкина, замглавы АП Алексея Филатова, экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко. Повестки опубликованы на сайте ГПУ.

Все они вызываются на 23 и 25 апреля в качестве подозреваемых по "делу Курченко".

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Беглого олигарха Сергея Курченко подозревают в масштабных хищениях.

Подозрение Гонтаревой касается хищения и содействия преступникам, Филатову и Ложкину - легализации незаконных доходов и содействия.

Напомним, 28 марта, генпрокурор Юрий Луценко рапортовал о завершении расследования "дела Курченко", которому инкриминируют хищение 18,1 млрд грн.

Одновременно с этим сотрудник ГПУ Константин Кулик заявил, что объявил о подозрении по этому делу экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе АП Борису Ложкину, замглавы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко тогда утверждал, что Кулик сделал это неправомерно, а Сарган добавила, что оценку действиям прокурора даст ГБР, намекнув, что это "предвыборная лихорадка".