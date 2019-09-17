Зеленский отреагировал на пожар в доме Гонтаревой

Пожар в здании бывшей руководительницы Национального банка (НБУ) - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Владимира Зеленского.

"В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд)", - сказано в сообщении.

Зеленский ожидает от правоохранителей "скорейшего раскрытия этой провокации".

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