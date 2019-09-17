Зеленский отреагировал на пожар в доме Гонтаревой

Президент призвал правоохранителей быстро раскрыть "эту провокацию"
Пожар в здании бывшей руководительницы Национального банка (НБУ) - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Владимира Зеленского.
"В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд)", - сказано в сообщении.
Зеленский ожидает от правоохранителей "скорейшего раскрытия этой провокации".
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- Утром 17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее дом в поселке Гореничи под Киевом ночью сожгли. Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал это "недопустимым проявлением криминального давления".
- 19 сентября сотрудники ГБР обыскивали киевскую квартиру Гонтаревой в рамках уголовных дел о хищениях в армии, где она проходит свидетелем. По словам Гонтаревой, ГБР открыло дело по заявкам Андрея Портнова, который, по ее мнению, помогает Игорю Коломойскому.
- Экс-глава НБУ фигурирует в двух уголовных делах: как подозреваемая в деле сбежавшего олигарха Сергея Курченко, и как свидетель, - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
- 27 августа Печерский суд Киева разрешил ее силовой привод на допрос. За день до этого в центре Лондона на пешеходной дороге ее сбил автомобиль, после чего она попала в госпиталь с переломами костей стопы. В ночь с 5 на 6 сентября в Киеве сожгли автомобиль жены ее сына, полной тезки - Валерии Гонтаревой. Экс-глава НБУ не исключает, что может попросить политического убежища в Лондоне, если на нее продолжится давление.
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