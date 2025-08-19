Украинские банки сохранили рекордную доходность. За полгода – 78 млрд грн

Фото: depositphotos.com

Украинские банки в первом полугодии 2025 года получили 78 млрд грн чистой прибыли, что лишь на 1,1% ниже рекордного показателя предыдущего года. Об этом сообщил Национальный банк.

При этом во втором квартале прибыль снизилась на 2,1% по сравнению с первым кварталом.

НБУ указывает, что кредитование стало главным драйвером доходов банковской системы – чистая процентная маржа выросла до 7,5, а чистый процентный доход – на 14,2%.

Также существенно – на 10,9% – вырос комиссионный доход благодаря платежным операциям.

В то же время выросли операционные расходы, что ухудшило эффективность. Коэффициент расходов к доходам CIR ухудшился с 36,5% до 40,1% (если CIR растет, это означает, что банки стали тратить большую долю своих доходов на операционные расходы).

НБУ указывает, что полученная прибыль поддерживает капитал банков. На начало июля только один малый банк нарушил норматив достаточности капитала на уровне 10%.

С сентября вводится новый норматив – коэффициент левериджа на уровне не менее 3%. По тестовым расчетам, лишь один небольшой банк рискует нарушить этот норматив.