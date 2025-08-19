Українські банки зберегли рекордну прибутковість. За пів року – 78 млрд грн

Фото: depositphotos.com

Українські банки в першому півріччі 2025 року отримали 78 млрд грн чистого прибутку, що лише на 1,1% нижче рекордного показника попереднього року. Про це повідомив Національний банк.

Водночас у другому кварталі прибуток знизився на 2,1% порівняно з першим кварталом.

НБУ вказує, що кредитування стало головним драйвером прибутків банківської системи – чиста процентна маржа зросла до 7,5, а чистий процентний дохід – на 14,2%.

Також суттєво – на 10,9% – зріс комісійний дохід завдяки платіжним операціям.

Водночас зросли операційні витрати, що погіршило ефективність. Коефіцієнт витрат до доходів CIR погіршився з 36,5% до 40,1% (якщо CIR зростає, це означає, що банки стали витрачати більшу частку своїх доходів на операційні витрати).

НБУ вказує, що отриманий прибуток підтримує капітал банків. На початок липня лише один малий банк порушив норматив достатності капіталу на рівні 10%.

З вересня вводиться новий норматив – коефіцієнт левериджу на рівні не менше 3%. За тестовими розрахунками, лише один невеликий банк ризикує порушити цей норматив.