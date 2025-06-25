НБУ встановив нову вимогу до капіталу банків

З 1 вересня для українських банків стане обов'язковим мінімальне значення коефіцієнта левериджу на рівні 3%

Фото: НБУ

Національний банк України встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу (LR – leverage ratio) на рівні 3%, що стане обов'язковим з 1 вересня 2025 року для банків та з 1 квітня 2026 року для банківських груп. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Новий норматив наблизить українське банківське регулювання до стандартів ЄС і стане додатковим захистом від надмірного зростання банківських балансів.

Коефіцієнт левериджу розраховується як співвідношення капіталу першого рівня до сукупних активів і позабалансових зобов'язань і показує рівень покриття власним капіталом усіх активів банку, незалежно від того, наскільки ризикованими є ці активи.

Запровадження LR у світі почалося після світової фінансової кризи, однією з причин якої було недооцінювання ризиків окремих інструментів.

НБУ на основі проведених тестових розрахунків вказує, що новий норматив буде обмежувальним для 40% банків України. Щоб розширюватися, їм доведеться підвищувати капіталізацію.

Запровадження LR передбачає додаткове покриття ризиків нарощення позабалансових зобов’язань, державних цінних паперів та інструментів НБУ. Згідно з тестовими розрахунками, більшість банків без проблем виконають нову вимогу і зможуть надалі нарощувати ці операції, передусім вкладення в ОВДП.

Підходи до розрахунку коефіцієнта левериджу НБУ затвердив ще влітку 2024 року, а з квітня 2025-го банки проводять тестові розрахунки. Для кращої адаптації банків до нових вимог тестовий період продовжено до кінця серпня.