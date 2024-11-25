20 найбільших банків України пройдуть стрес-тести у 2025 році

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк схвалив концепцію оцінки банківської системи України у 2025 році. Вона передбачатиме перевірку якості активів незалежними аудиторами, екстраполяцію результатів і стрес-тестування близько 20 банків, що охоплять понад 90% активів сектора.

"Після чотирирічної перерви оцінка стійкості банків і банківської системи здійснюватиметься за стандартною процедурою, із залученням зовнішніх аудиторів до оцінки якості активів і застосуванням несприятливого сценарію в межах стрес-тестування", – йдеться у пресрелізі НБУ.

Регулярну оцінку стійкості банків в Україні започаткували у 2018 році. Вона мала проводитися щорічно, але у 2020-2022 роках оцінка не проводилася через коронакризу та повномасштабне вторгнення. Після перерви оцінка була поновлена у 2023 році станом на 1 квітня, але з низкою особливостей. За результатами цієї оцінки більшість банків в Україні мали достатній капітал, а банківська система загалом – високий запас міцності, але окремим банкам довелося затвердити програми капіталізації чи реструктуризації. У 2024 році оцінку не проводили.

Нова оцінка банківської системи буде здійснюватися станом на 1 січня 2025 року, її графік передбачає завершення процесу до кінця 2025 року.

Оцінка якості активів має завершитися до 30 квітня, етап стрес-тестування за базовим і несприятливим сценарієм з горизонтом прогнозування три роки – до 10 серпня.

Етап стрес-тестування стосуватиметься найбільших банків за показниками обсягу коштів фізичних осіб, зважених на ризик активів та обсяг кредитів фізичних осіб, а також банків, що мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року.

Мета оцінки якості активів – проаналізувати стійкість банківської системи, виявити можливі слабкі місця та забезпечити її готовність до викликів, особливо в умовах повномасштабної війни.