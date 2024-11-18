Українські банки отримали понад 117 млрд грн прибутку: лідери фінустанов за заробітками

Банки України за девʼять місяців збільшили прибуток на 7% – до 117,63 млрд грн

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За девʼять місяців 2024 року 62 українські банки отримали 117,63 млрд грн прибутку після сплати податків, що на 7% більше, ніж торік. Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Нацбанку.

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За заробітками й далі лідирує ПриватБанк. Його прибуток складає 41% від сукупного прибутку банків. Найбільше зростання продемонстрував МТБ Банк – у 13 разів за рік – до 603,59 млн грн.

Загалом, державні банки отримали 63% прибутку серед усіх фінустанов. Це повʼязано переважно із заробітками ПриватБанку, що склали 48,35 млрд грн. За рік прибуток цього банку зріс на 11%.

На другому місці за прибутковістю опинився Ощадбанк (11,84 млрд грн), на третьому – Райффайзен Банк (6,15 млрд грн).

Фото: Опендатабот

У вересні ще один український банк став державним – Мотор банк. Наразі два з семи державних банків є збитковими (Мотор банк та PIN банк).

На банки з іноземним капіталом припадає 23% від загального прибутку – 27,32 млрд грн. Лише один з 14 іноземних банків наразі отримав збитки у 139,57 млн грн – це Правекс Банк.

Приватні банки отримали 16,25 млрд грн прибутку. За рік їх прибуток зріс на 22%. Третина заробітків групи припадає на ПУМБ – 5,18 млрд грн. За рік прибуток банку скоротився на 9%.