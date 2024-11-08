Нацбанк не виключає подальше підвищення податків в Україні

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Національний банк України (НБУ) у жовтневому Інфляційному звіті 2024 року надав оцінки щодо податкової політики, що може суттєво вплинути на інфляцію в країні. Підвищення податків та акцизів, зокрема, передбачено для забезпечення фінансової стабільності України, особливо на тлі воєнних витрат та поступового скорочення міжнародної допомоги.

Підвищення ставок та нові податки для покриття дефіциту бюджету

НБУ прогнозує, що через військові потреби та значний дефіцит бюджету можливе збільшення ставок деяких чинних податків, як-от податку на прибуток для банків, небанківських фінансових установ та військового збору. Очікується, що податкові зміни нададуть уряду додаткові ресурси для покриття видатків, водночас впливаючи на рівень споживчих цін. Наприклад, підвищення податків на споживання, як-от податку на додану вартість (ПДВ), може мати короткостроковий інфляційний ефект через зростання споживчих цін​.

Реформа акцизів на тютюнові та алкогольні вироби

Для виконання євроінтеграційних зобов’язань Україна продовжуватиме поетапне підвищення акцизів на алкогольні напої та тютюнові вироби. Підвищення акцизів також сприятиме боротьбі з тіньовою продукцією, особливо в сегменті тютюнових виробів, що посилить дохідну частину бюджету, переконані в НБУ. Прогнозується, що це рішення підтримає бюджетні надходження, але призведе до зростання цін на алкоголь і тютюн​.

Очікується, що тарифи на газ, тепло та гаряче водопостачання залишаться без змін до 2026 року, після чого НБУ прогнозує поступове їхнє приведення до економічно обґрунтованих рівнів.