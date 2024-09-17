Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення податків

Фото: Ярослав Железняк/telegram

Депутати Верховної Ради 241 голосом підтримали у першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків на 58 млрд грн цього року та 137 млрд наступного. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

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На початку серпня у парламенті не вистачило двох голосів для ухвалення цього законопроєкту, тому його відправили на доопрацювання.

У законопроєкті затверджено:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% до закінчення війни (до 31 грудня року, в якому буде припинено воєнний стан);

встановлення військового збору на суму 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;

встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп на рівні 10% мінімальної з/п;

встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50% (замість 25% );

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25% – з 2025 року;

зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання);

удосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;

доручення Кабміну розробити законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спецфонду держбюджету з метою їхнього спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони.

За словами заступника парламентського комітету з податків та фінансів Ярослава Железняка, голосування щодо законопроєкту у другому читанні очікується у середині жовтня.

"Оскільки до жовтня закон у цілому не буде ухвалено, то впровадження буде "заднім числом" з 1 жовтня", – написав Железняк у соцмережах.