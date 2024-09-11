МВФ назвав подальші очікування від України: підвищення податків, зміни в Митниці

Міжнародний валютний фонд підтримав підвищення податків в Україні та реформування Митниці

Фото: EPA

Міжнародний валютний фонд підтримав підвищення податків в Україні та реформування Митниці. Про це йдеться у пресрелізі МВФ за підсумками роботи місії у Києві.

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"Бюджет 2025 року має враховувати фінансові обмеження та цілі щодо забезпечення стійкості боргу, а рішучі зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів мають вирішальне значення", – йдеться у документі.

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У МВФ вважають, що додаткові надходження мають збільшитись у 2025 році й надалі, "щоб створити простір для критично важливих витрат, зберегти необхідні буфери та відновити фіскальну стійкість".

Для цього Україні доведеться посилювати податкову політику і докладати "невпинних зусиль щодо закриття наявних можливостей для ухилення від сплати податків, покращення дотримання вимог та боротьби з тіньовою економікою відповідно до Національної стратегії доходів (NRS)".

Законодавство про реформування Митного кодексу, додали у МВФ, має підтвердити центральну роль Міністерства фінансів у нагляді за митницею, тоді як мають бути встановлені надійні процеси для вибору постійного глави митниці та інших ключових керівних посад.

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Раніше голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей казав, що анонсоване Кабміном підвищення податків вплине на готовність донорів підтримувати Україну.

За його словами, підтримку міжнародних донорів, реструктуризацію комерційного боргу і підвищення податків варто розглядати як єдиний пакет для ліквідації дефіциту фінансування України.