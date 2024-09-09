Железняк розповів, коли може бути ухвалений закон про збільшення податків

3 вересня депутати Верховної Ради провалили голосування за податковий законопроєкт №11416-д та відправили його на повторне перше читання (зі скороченням строків)

Ілюстративне фото: Depositphotos

Нова версія законопроєкту №11416-д про збільшення податків буде напрацьована в уряді протягам цього тижня. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нардеп Ярослав Железняк (Голос).

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"По факту протягам цього тижня буде напрацьована у уряді нова версія (ну або трохи змінена). І прийнята як доопрацьований текст (умовно як було по закону про БЕБ), або….. коротше, коротко буде "доопрацьований текст доопрацьованого тексту". І далі знову на голосування", – зазначає депутат.

Засідання робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики щодо доопрацювання тексту, за планом, має бути у середу.

Далі – засідання Комітету.

"Десь на наступному тижні повторне голосування у першому читанні. Якщо воно буде успішне (а це прямо залежить від прогресу по митній реформі) то далі час на подачу правок і друге читання", – повідомляє Железняк.

Друге читання, за його словами, – це буде звичайні два тижні або, якщо буде окреме голосування, яке набере 226+, то сім днів.

"Враховуючи що там точно накидають купу правок+ будуть постанови про блокування підписання, то я думаю що раніше жовтня ми точно на фінальне рішення не вийдемо. Відповідно я поки слабо вірю, що буде хоч якась можливість встигнути впровадити ці зміни до 01 жовтня", – зазначив депутат.

Зауважимо, що 3 вересня Железняк не голосував за законопроєкт № 11416-д , аргументуючи це тим, що спочатку Верховна Рада має ухвалити реформу митниці для запобігання корупції, а вже потім підвищувати податки.

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Загалом для ухвалення законопроєкту про збільшення податків не вистачило двох голосів. "За" проголосували 224 нардепи.

Через це, за словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ймовірність недофінансування армії зросла кратно.

Нагадаємо, законопроєктом №11416-д передбачалося:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору розміром 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;

встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, II та IV груп на рівні 10% мінімальної зарплати;

визначення, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25% – з 2025 року;

щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Передбачалося, що ухвалення законопроєкту принесе бюджету 30 мільярдів гривень цього року та 126 мільярдів у 2025-му.

Прийняти за основу доопрацьований варіант законопроєкту про підвищення податків Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді 29 серпня.