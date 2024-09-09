Железняк розповів, коли може бути ухвалений закон про збільшення податків
Нова версія законопроєкту №11416-д про збільшення податків буде напрацьована в уряді протягам цього тижня. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нардеп Ярослав Железняк (Голос).
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"По факту протягам цього тижня буде напрацьована у уряді нова версія (ну або трохи змінена). І прийнята як доопрацьований текст (умовно як було по закону про БЕБ), або….. коротше, коротко буде "доопрацьований текст доопрацьованого тексту". І далі знову на голосування", – зазначає депутат.
Засідання робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики щодо доопрацювання тексту, за планом, має бути у середу.
Далі – засідання Комітету.
"Десь на наступному тижні повторне голосування у першому читанні. Якщо воно буде успішне (а це прямо залежить від прогресу по митній реформі) то далі час на подачу правок і друге читання", – повідомляє Железняк.
Друге читання, за його словами, – це буде звичайні два тижні або, якщо буде окреме голосування, яке набере 226+, то сім днів.
"Враховуючи що там точно накидають купу правок+ будуть постанови про блокування підписання, то я думаю що раніше жовтня ми точно на фінальне рішення не вийдемо. Відповідно я поки слабо вірю, що буде хоч якась можливість встигнути впровадити ці зміни до 01 жовтня", – зазначив депутат.
Зауважимо, що 3 вересня Железняк не голосував за законопроєкт № 11416-д, аргументуючи це тим, що спочатку Верховна Рада має ухвалити реформу митниці для запобігання корупції, а вже потім підвищувати податки.
Загалом для ухвалення законопроєкту про збільшення податків не вистачило двох голосів. "За" проголосували 224 нардепи.
Через це, за словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ймовірність недофінансування армії зросла кратно.
Нагадаємо, законопроєктом №11416-д передбачалося:
- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення військового збору розміром 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;
- встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, II та IV груп на рівні 10% мінімальної зарплати;
- визначення, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
- встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25% – з 2025 року;
- щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.
Передбачалося, що ухвалення законопроєкту принесе бюджету 30 мільярдів гривень цього року та 126 мільярдів у 2025-му.
Прийняти за основу доопрацьований варіант законопроєкту про підвищення податків Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді 29 серпня.