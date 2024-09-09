Железняк рассказал, когда может быть принят закон об увеличении налогов
Новая версия законопроекта №11416-д об увеличении налогов будет наработана в правительстве в течение этой недели. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп Ярослав Железняк (Голос).
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"По факту в течение этой недели будет наработана в правительстве новая версия (ну или немного измененная). И принята как доработанный текст (условно как было по закону о БЭБ), или… короче, кратко будет "доработанный текст доработанного текста". И дальше снова на голосование", – отмечает депутат.
Заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике по доработке текста, по плану, должно быть в среду.
Далее – заседание Комитета.
"Где-то на следующей неделе повторное голосование в первом чтении. Если оно будет успешным (а это напрямую зависит от прогресса по таможенной реформе), то дальше время на подачу правок и второе чтение", – сообщает Железняк.
Второе чтение, по его словам, – это будут обычные две недели или, если будет отдельное голосование, которое наберет 226+, то семь дней.
"Учитывая, что там точно набросают кучу правок+ будут постановления о блокировании подписания, то я думаю, что раньше октября мы точно на финальное решение не выйдем. Соответственно, я пока слабо верю, что будет хоть какая-то возможность успеть внедрить эти изменения до 01 октября", – отметил депутат.
Заметим, что 3 сентября Железняк не голосовал за законопроект №11416-д, аргументируя это тем, что сначала Верховная Рада должна принять реформу таможни для предотвращения коррупции, а потом уже повышать налоги.
Всего для принятия законопроекта об увеличении налогов не хватило двух голосов. "За" проголосовали 224 нардепа.
Поэтому, по словам председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, вероятность недофинансирования армии возросла кратно.
Напомним, законопроектом №11416-д предполагалось:
- повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;
- установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы;
- установление военного сбора для ФОП – плательщиков единого налога I, II и IV групп на уровне 10% минимальной зарплаты;
- определение, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение;
- установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25% – с 2025 года;
- ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и суммы удержанного налога, а также суммы начисленного единого взноса.
Предполагалось, что принятие законопроекта принесет бюджету 30 миллиардов гривен в этом году и 126 миллиардов в 2025 году.
Принять за основу доработанный вариант законопроекта о повышении налогов Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде 29 августа.