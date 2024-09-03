Рада провалила законопроект об увеличении налогов
Верховная Рада не поддержала законопроект №11416-д об увеличении налогов. Его отправили на повторное первое чтение. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.
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"За" проголосовали 224 нардепа – не хватило двух голосов.
В общем, ожидается, что принятие этого законопроекта принесет бюджету 30 миллиардов гривен в этом году и 126 миллиардов в 2025-м.
Комитет ВР 29 августа рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект №11416-д.
Доработанным законопроектом предусматривается:
- повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;
- установление военного сбора в размере 1% дохода для плательщиков единого налога III группы;
- установление военного сбора для ФОП – плательщиков единого налога I, II и IV групп на уровне 10% минимальной ЗП;
- определение, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение;
- установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25% – с 2025 года;
- ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и суммах удержанного с них налога, а также суммах начисленного единого взноса.
Кроме того, предусматривается разработка отдельного законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления поступлений от военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их целевого направления на нужды безопасности и обороны.
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