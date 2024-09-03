Рада провалила законопроєкт про збільшення податків

Парламент не ухвалив оновлений законопроєкт про підвищення податків № 11416-д. Забракло двох голосів

Податки (Фото: Depositphotos)

Верховна Рада не підтримала законопроєкт № 11416-д про збільшення податків. Його відправили на повторне перше читання. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 224 нардепи — не вистачило двох голосів.

Загалом очікується, що прийняття цього законопроєкту принесе бюджету 30 мільярдів гривень цього року та 126 мільярдів у 2025-му.

Комітет ВР 29 серпня рекомендував до ухвалення в першому читанні законопроєкт №11416-д.

Доопрацьованим законопроєктом передбачається:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору розміром 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;

встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, II та IV груп на рівні 10% мінімальної ЗП;

визначення, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25% — з 2025 року;

щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Окрім цього, передбачається розробка окремого законопроєкту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду Держбюджету з метою їхнього цільового спрямування на потреби безпеки й оборони.

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