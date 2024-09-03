Влада відмовилася від запровадження військового збору для бізнесу

Влада вирішила не впроваджувати військовий збір розміром 1% з доходів бізнесу, який планувався в рамках податкових новацій

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Рада вирішила не впроваджувати військовий збір розміром 1% з доходів бізнесу, як це планувалося законопроєктом №11416-д. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв'ю РБК-Україна.

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Початковий варіант цього законопроєкту, розроблений урядом і зареєстрований 18 липня, включав норму про військовий збір розміром 1% з доходів бізнесу. Проте в остаточну редакцію вона не увійшла.

Гетманцев пояснив, що цю норму було виключено через сильний спротив з боку експертів і бізнесу. За його словами, податок з обороту має низку суттєвих недоліків.

"По-перше, це новий податок, а будь-який новий податок гірший за той, що вже існує, адже діючий податок уже адаптований до економіки, має зрозумілі механізми його сплати та уникнення", — зазначив він.

Гетманцев також додав, що податок з обороту має каскадний ефект, коли на кожному етапі товарообігу, від виробника до кінцевого споживача, сплачується додатковий податок, який може досягати 3% замість запланованого 1%.

"Цей податок стимулює створення вертикально інтегрованих структур, чого ми не прагнемо. Ми повинні уникати деструктивного впливу на економіку через податки", — підкреслив депутат.

Крім того, багато бізнесів мають мінімальну рентабельність, на рівні 1%, і цей податок був би для них руйнівним. У результаті законодавці відмовилися від його впровадження.

Гетманцев додав, що потенційний фіскальний ефект від цього податку міг би скласти 48,5 млрд грн у 2024 році.