Власти отказались от введения военного сбора для бизнеса
Рада решила не внедрять военный сбор в размере 1% от доходов бизнеса, как это планировалось законопроектом №11416-д. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.
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Первоначальный вариант этого законопроекта, разработанный правительством и зарегистрированный 18 июля, включал норму о военном сборе в размере 1% от доходов бизнеса. Однако в окончательную редакцию она не вошла.
Гетманцев объяснил, что эта норма была исключена из-за сильного сопротивления со стороны экспертов и бизнеса. По его словам, налог с оборота имеет ряд существенных недостатков.
"Во-первых, это новый налог, а любой новый налог хуже существующего, ведь действующий налог уже адаптирован к экономике, имеет понятные механизмы его уплаты и избегания", – отметил он.
Гетманцев также добавил, что налог с оборота имеет каскадный эффект, когда на каждом этапе товарооборота, от производителя до конечного потребителя, уплачивается дополнительный налог, который может достигать 3% вместо запланированного 1%.
"Этот налог стимулирует создание вертикально интегрированных структур, к чему мы не стремимся. Мы должны избегать деструктивного влияния на экономику через налоги," — подчеркнул депутат.
Кроме того, многие бизнесы имеют минимальную рентабельность на уровне 1%, и этот налог был бы для них разрушительным. В результате законодатели отказались от его внедрения.
Гетманцев добавил, что потенциальный фискальный эффект от этого налога мог бы составить 48,5 млрд грн в 2024 году.
- Комитет ВР 29 августа рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект №11416-д. Он будет рассмотрен парламентом во время текущей пленарной недели с 3 по 5 сентября.