Власти отказались от введения военного сбора для бизнеса

Власти решили не внедрять военный сбор в размере 1% с доходов бизнеса, который планировался в рамках налоговых новаций

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Рада решила не внедрять военный сбор в размере 1% от доходов бизнеса, как это планировалось законопроектом №11416-д. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

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Первоначальный вариант этого законопроекта, разработанный правительством и зарегистрированный 18 июля, включал норму о военном сборе в размере 1% от доходов бизнеса. Однако в окончательную редакцию она не вошла.

Гетманцев объяснил, что эта норма была исключена из-за сильного сопротивления со стороны экспертов и бизнеса. По его словам, налог с оборота имеет ряд существенных недостатков.

"Во-первых, это новый налог, а любой новый налог хуже существующего, ведь действующий налог уже адаптирован к экономике, имеет понятные механизмы его уплаты и избегания", – отметил он.

Гетманцев также добавил, что налог с оборота имеет каскадный эффект, когда на каждом этапе товарооборота, от производителя до конечного потребителя, уплачивается дополнительный налог, который может достигать 3% вместо запланированного 1%.

"Этот налог стимулирует создание вертикально интегрированных структур, к чему мы не стремимся. Мы должны избегать деструктивного влияния на экономику через налоги," — подчеркнул депутат.

Кроме того, многие бизнесы имеют минимальную рентабельность на уровне 1%, и этот налог был бы для них разрушительным. В результате законодатели отказались от его внедрения.

Гетманцев добавил, что потенциальный фискальный эффект от этого налога мог бы составить 48,5 млрд грн в 2024 году.