МВФ підтримує підвищення податків в Україні

Прогрес в ухваленні податкового пакета вплине на готовність донорів продовжувати підтримувати Україну

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Анонсоване Кабміном підвищення податків вплине на готовність донорів підтримувати Україну. Про це заявив голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей.

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За його словами, підтримку міжнародних донорів, реструктуризацію комерційного боргу і підвищення податків варто розглядати як єдиний пакет для ліквідації дефіциту фінансування України.

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"Не варто думати, що це незалежні елементи, вони взаємопов'язані", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Грея під час дискусії про дефіцит держбюджету, організованої Центром економічної стратегії (ЦЕС).

За словами голови місії МВФ, із затвердженням анонсованого урядом податкового пакета готовність міжнародних партнерів України до продовження підтримки буде вищою.

Це буде для них свідченням старань держави набути більшої самодостатності та незалежності від зовнішньої допомоги з огляду на значні видатки в середньостроковій перспективі, пояснив Гевін Грей.

23 травня стало відомо, що Міністерство фінансів готує законопроєкт, який передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5% та поширення його на ФОП. Також на 2-3 пункти має зрости податок на додану вартість.

16 липня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм позачергово приїхала в Київ говорити про податки.

Урядовий законопроєкт про підвищення податків, найімовірніше, винесуть на розгляд Верховної Ради на початку вересня. У нього досі вносять зміни.