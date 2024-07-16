В Україну приїхала команда МВФ говорити про податки

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм позачергово приїхала в Київ. Перемовини стосуватимуться не нового траншу, а податків

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Представники України й Міжнародного валютного фонду проведуть у Києві переговори щодо податків. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

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"Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні [16 липня] зустрічі у Києві з представниками влади України й іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу", – йдеться в заяві Степаняна, яку отримала LIGA.net.

23 травня стало відомо, що Міністерство фінансів готує законопроєкт, який передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5% та поширення його на ФОП. Також на 2-3 пункти має зрости податок на додану вартість.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев казав, що підвищення податків є безальтернативним.

За даними голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, для виконання державного бюджету Україні треба додатково 400-500 млрд грн.