В Украину приехала команда МВФ говорить о налогах

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем вне очереди приехала в Киев. Переговоры будут касаться не нового транша, а налогов

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Представители Украины и Международного валютного фонда проведут в Киеве переговоры по налогам. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

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"Команда специалистов МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня [16 июля] встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу", — говорится в заявлении Степаняна, которую получила LIGA.net.

23 мая стало известно, что Министерство финансов готовит законопроект, предусматривающий повышение военного сбора с 1,5% до 5% и распространение его на ФОП. Также на 2-3 пункта должен увеличиться налог на добавленную стоимость.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что повышение налогов безальтернативно.

По данным главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Подласой, для выполнения государственного бюджета Украине нужно дополнительно 400-500 млрд грн.