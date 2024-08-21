МВФ поддерживает повышение налогов в Украине

Прогресс в принятии налогового пакета повлияет на готовность доноров продолжать поддерживать Украину

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Анонсированное Кабмином повышение налогов повлияет на готовность доноров поддерживать Украину. Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грэй.

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По его словам, поддержку международных доноров, реструктуризацию коммерческого долга и повышение налогов следует рассматривать как единый пакет для ликвидации дефицита финансирования Украины.

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"Не стоит думать, что это независимые элементы, они взаимосвязаны", – цитирует "Интерфакс-Украина" слова Грея в ходе дискуссии о дефиците госбюджета, организованной Центром экономической стратегии (ЦЭС).

По словам главы миссии МВФ, с утверждением анонсированного правительством налогового пакета готовность международных партнеров Украины к продолжению поддержки будет выше.

Это будет для них свидетельством стараний государства обрести большую самодостаточность и независимость от внешней помощи, учитывая значительные расходы в среднесрочной перспективе, пояснил Гэвин Грей.

23 мая стало известно, что Министерство финансов готовит законопроект, предусматривающий повышение военного сбора с 1,5% до 5% и распространение его на ФОП. Также на 2-3 пункта должен увеличиться налог на добавленную стоимость.

16 июля миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем вне очереди приехала в Киев говорить о налогах.

Правительственный законопроект о повышении налогов, вероятнее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября. В него до сих пор вносят изменения.