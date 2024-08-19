Законопроект о повышении налогов переписывают. Forbes назвал основные изменения

Власти финализируют изменения в налоговый законопроект, который необходим для финансирования Сил обороны

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Правительственный законопроект о повышении налогов, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября. В него до сих пор вносят изменения, пишет Forbes со ссылкой на собеседников в парламенте и Министерстве финансов.

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Основных изменений несколько:

→ налог на оборот для юридических лиц по ставке 1%, вероятно, заменят повышением НДС. Обсуждается повышение на три-четыре процентных пункта – до 23-24%;

→ авансовый платеж для АЗС в размере 4000 грн за кубометр мощности хранения горючего заменят фиксированным платежом за каждый объект. Рабочий вариант – минимальный платеж 60 000 грн с одной АЗС в месяц.

Планы по увеличению военного сбора для физических лиц и ФОП остаются в силе. Для физлиц ставка увеличится с 1,5% до 5%, для ФОП: третья группа – 1% от дохода, остальные группы – 5% в расчете с двух минимальных зарплат в месяц (при текущем уровне минималки платить придется 800 грн в месяц).

Налог на посылки стоимостью до 150 евро тоже остается в повестке дня.

Также велика вероятность, что в законопроекте останется норма о военном сборе в 5% на стоимость всех услуг мобильных операторов.

В случае принятия закона новые нормы заработают только с октября.