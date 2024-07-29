Стефанчук не исключает, что вместо военного сбора повысят НДС
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не исключает, что правительственная инициатива по повышению военного сбора не будет принята. Но то, что повышение налогов в том или ином виде произойдет, он не сомневается, сказал Стефанчук в интервью Українським новинам.
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"Есть философия, которую предложило правительство – во многих местах взять понемногу [...] Они предложили такую модель. Существует другая модель – взять один налог, который имеет самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость и повысить его на определенный процент", – сказал Стефанчук.
Спикер считает, что очень многое будет зависеть от того, как будет проходить дискуссия в профильном налоговом комитете.
Он также намекнул, что законопроект о повышении НДС будет проще принять.
"Если твой законопроект справедлив и распространяется на всех, это вызывает меньше критики в обществе, чем точечные изменения для каких-то конкретных лиц, потому что в законопроектной деятельности минусы плюсуются. И поэтому нам нужно тоже понять не только, получим ли мы эту необходимую сумму, но и сколько голосов за это мы получим в парламенте. Поэтому я жду первых слушаний в комитете, после этого будем определяться", — сказал Стефанчук.
Спикер парламента добавил, что в любом случае альтернативы повышению налогов нет.
"Рада же абсолютно реалистична. И мы осознаем, что мы можем либо увеличивать поступления в бюджет путем поднятия налогообложения, либо через эмиссию. Эмиссия – это не выход. Мы не можем допустить этого", — сказал он.
- Законопроект Кабинета министров предлагает повысить военный сбор с 1,5% до 5%, распространить его на ФЛП и отдельные операции, такие как продажа ювелирных изделий, приобретение банковских металлов или новых автомобилей.
- Министр финансов Сергей Марченко призвал Верховную Раду поддержать законопроект о повышении военного сбора для финансирования армии. Это сложный, но вынужденный шаг, сказал он.
- Россия уже повысила налоги, чтобы финансировать войну против Украины. Государство-агрессор сделало это путем введения дифференцированной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повышения налога на прибыль.