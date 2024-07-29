Стефанчук не исключает, что вместо военного сбора повысят НДС

Глава Верховной Рады считает, что более "справедливый" законопроект будет проще провести через парламент

Руслан Стефанчук (Фото В. Сарахана - Верховная Рада)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не исключает, что правительственная инициатива по повышению военного сбора не будет принята. Но то, что повышение налогов в том или ином виде произойдет, он не сомневается, сказал Стефанчук в интервью Українським новинам.

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"Есть философия, которую предложило правительство – во многих местах взять понемногу [...] Они предложили такую модель. Существует другая модель – взять один налог, который имеет самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость и повысить его на определенный процент", – сказал Стефанчук.

Спикер считает, что очень многое будет зависеть от того, как будет проходить дискуссия в профильном налоговом комитете.

Он также намекнул, что законопроект о повышении НДС будет проще принять.

"Если твой законопроект справедлив и распространяется на всех, это вызывает меньше критики в обществе, чем точечные изменения для каких-то конкретных лиц, потому что в законопроектной деятельности минусы плюсуются. И поэтому нам нужно тоже понять не только, получим ли мы эту необходимую сумму, но и сколько голосов за это мы получим в парламенте. Поэтому я жду первых слушаний в комитете, после этого будем определяться", — сказал Стефанчук.

Спикер парламента добавил, что в любом случае альтернативы повышению налогов нет.

"Рада же абсолютно реалистична. И мы осознаем, что мы можем либо увеличивать поступления в бюджет путем поднятия налогообложения, либо через эмиссию. Эмиссия – это не выход. Мы не можем допустить этого", — сказал он.