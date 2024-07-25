Экономисты раскритиковали планы повысить военный сбор: лучше поднять НДС

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13 аналитических центров предложили Кабинету министров повысить НДС, а не военный сбор. Об этом говорится в опубликованной ими оценке законопроекта №11416 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

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Они считают, что повышение военного сбора чревато тенизацией зарплат, а установление его для юридических лиц вообще дискриминационно для отечественных производителей.

"Возможным рациональным решением поиска дополнительных поступлений могло бы быть повышение ставки НДС [с 20%] на 4-5 процентных пункта", — говорится в заявлении.

Негативным эффектом такого шага будет рост цен на все товары и услуги, но он будет в пределах 5%.

Экономисты объяснили, что повышение ставки НДС не требует никаких дополнительных административных действий, поэтому увеличение поступлений можно будет ожидать уже со следующего месяца. К тому же они практически гарантированы, в отличие от предложенных правительством сборов.

"Аналитические центры призывают народных депутатов и Министерство финансов провести профессиональное обсуждение всех альтернатив и определить для дальнейшей реализации наименее вредные для экономики нормы", — говорится в заявлении.

Обращение аналитических центров по проекту КМУ №11416 поддержали: Институт налоговых реформ, Growford Institute, Институт экономических исследований и политических консультаций, Центр экономической стратегии, Институт социально-экономической трансформации, Advanter Group, Офис шеф-экономиста Коалиции бизнес-сообществ налоговых консультантов, Институт финансов и права, налоговая группа Экономической экспертной платформы, Центр социально-экономических исследований – CASE Украина, Центр общественной экспертизы, Сеть защиты национальных интересов АНТС.