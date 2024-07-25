Экономисты раскритиковали планы повысить военный сбор: лучше поднять НДС
13 аналитических центров предложили Кабинету министров повысить НДС, а не военный сбор. Об этом говорится в опубликованной ими оценке законопроекта №11416 о внесении изменений в Налоговый кодекс.
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Они считают, что повышение военного сбора чревато тенизацией зарплат, а установление его для юридических лиц вообще дискриминационно для отечественных производителей.
"Возможным рациональным решением поиска дополнительных поступлений могло бы быть повышение ставки НДС [с 20%] на 4-5 процентных пункта", — говорится в заявлении.
Негативным эффектом такого шага будет рост цен на все товары и услуги, но он будет в пределах 5%.
Экономисты объяснили, что повышение ставки НДС не требует никаких дополнительных административных действий, поэтому увеличение поступлений можно будет ожидать уже со следующего месяца. К тому же они практически гарантированы, в отличие от предложенных правительством сборов.
"Аналитические центры призывают народных депутатов и Министерство финансов провести профессиональное обсуждение всех альтернатив и определить для дальнейшей реализации наименее вредные для экономики нормы", — говорится в заявлении.
- Законопроект Кабинета министров предлагает повысить военный сбор с 1,5% до 5%, распространить его на ФОП и отдельные операции, такие как продажа ювелирных изделий, приобретение банковских металлов или новых автомобилей.
- Министр финансов Сергей Марченко призвал Верховную Раду поддержать законопроект о повышении военного сбора для финансирования армии. Это сложный, но вынужденный шаг, сказал он.
- Россия уже повысила налоги, чтобы финансировать войну против Украины. Государство-агрессор сделало это путем введения дифференцированной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повышения налога на прибыль.