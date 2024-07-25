Економісти розкритикували плани підвищити військовий збір: краще підняти ПДВ

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13 аналітичних центрів запропонували Кабінету міністрів підвищити ПДВ, а не військовий збір. Про це йдеться в опублікованій ними оцінці законопроєкту №11416 про внесення змін у Податковий кодекс.

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Вони вважають, що підвищення військового збору загрожує тінізацією зарплат, а встановлення його для юридичних осіб взагалі є дискримінаційним для вітчизняних виробників.

"Можливим раціональним рішенням пошуку додаткових надходжень могло б бути підвищення ставки ПДВ [з 20%] на 4-5 відсоткових пунктів", – йдеться в заяві.

Негативним ефектом такого кроку буде зростання цін на всі товари та послуги, але воно буде в межах 5%.

Економісти пояснили, що підвищення ставки ПДВ не потребує жодних додаткових адміністративних дій, тому збільшення надходжень можна буде очікувати вже з наступного місяця. До того ж вони є практично гарантованими, на відміну від запропонованих урядом зборів.

"Аналітичні центри закликають народних депутатів та Міністерство фінансів провести фахове обговорення всіх альтернатив та визначити для подальшої реалізації найменш шкідливі для економіки норми", – йдеться в заяві.

Звернення аналітичних центрів щодо проєкту КМУ №11416 підтримали: Інститут податкових реформ, Growford Institute, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Центр економічної стратегії, Інститут соціально-економічної трансформації, Advanter Group, Офіс шеф-економіста Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, Палата податкових консультантів, Інститут фінансів та права, податкова група Економічної експертної платформи, Центр соціально-економічних досліджень – CASE Україна, Центр громадської експертизи, Мережа захисту національних інтересів АНТС.