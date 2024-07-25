Економісти розкритикували плани підвищити військовий збір: краще підняти ПДВ
13 аналітичних центрів запропонували Кабінету міністрів підвищити ПДВ, а не військовий збір. Про це йдеться в опублікованій ними оцінці законопроєкту №11416 про внесення змін у Податковий кодекс.
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Вони вважають, що підвищення військового збору загрожує тінізацією зарплат, а встановлення його для юридичних осіб взагалі є дискримінаційним для вітчизняних виробників.
"Можливим раціональним рішенням пошуку додаткових надходжень могло б бути підвищення ставки ПДВ [з 20%] на 4-5 відсоткових пунктів", – йдеться в заяві.
Негативним ефектом такого кроку буде зростання цін на всі товари та послуги, але воно буде в межах 5%.
Економісти пояснили, що підвищення ставки ПДВ не потребує жодних додаткових адміністративних дій, тому збільшення надходжень можна буде очікувати вже з наступного місяця. До того ж вони є практично гарантованими, на відміну від запропонованих урядом зборів.
"Аналітичні центри закликають народних депутатів та Міністерство фінансів провести фахове обговорення всіх альтернатив та визначити для подальшої реалізації найменш шкідливі для економіки норми", – йдеться в заяві.
- Законопроєкт Кабінету міністрів пропонує підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, поширити його на ФОПів та окремі операції, такі як продаж ювелірних виробів, придбання банківських металів чи нових автомобілів.
- Міністр фінансів Сергій Марченко закликав Верховну Раду підтримати законопроєкт про підвищення військового збору для фінансування армії. Це складний, але вимушений крок, сказав він.
- Росія вже підвищила податки, щоб фінансувати війну проти України. Держава-агресор зробила це шляхом запровадження диференційованої ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та підвищення податку на прибуток.