Коломойський і Боголюбов не сплатили $3 млрд ПриватБанку: буде примусове стягнення

Фото: depositphotos.com

Бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов не виконали рішення англійського суду, який зобов'язав їх виплатити ПриватБанку $3 млрд як відшкодування збитків та відсотків, повідомила пресслужба банку.

Строк для добровільної сплати закінчився 24 листопада, у зв'язку з чим ПриватБанк вирішив прийти до примусового виконання рішення.

"Рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише у Великій Британії, але й в інших юрисдикціях згідно з відповідним національним законодавством країн. Банк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення у низці юрисдикцій поза межами Великої Британії, зокрема й в Україні, де відповідачі володіють активами", – повідомив банк.

ПриватБанк заявив, що примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом, але він твердо налаштований "домогтися справедливості та відшкодування завданих збитків, в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України".