Коломойський і Боголюбов не сплатили $3 млрд ПриватБанку: буде примусове стягнення
Бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов не виконали рішення англійського суду, який зобов'язав їх виплатити ПриватБанку $3 млрд як відшкодування збитків та відсотків, повідомила пресслужба банку.
Строк для добровільної сплати закінчився 24 листопада, у зв'язку з чим ПриватБанк вирішив прийти до примусового виконання рішення.
"Рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише у Великій Британії, але й в інших юрисдикціях згідно з відповідним національним законодавством країн. Банк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення у низці юрисдикцій поза межами Великої Британії, зокрема й в Україні, де відповідачі володіють активами", – повідомив банк.
ПриватБанк заявив, що примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом, але він твердо налаштований "домогтися справедливості та відшкодування завданих збитків, в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України".
- Високий суд Англії у понеділок, 10 листопада, зобов'язав Коломойського та Боголюбова виплатити ПриватБанку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат за масштабне шахрайство проти банку.
- Основна сума збитків визначена судом у розмірі $1,76 млрд. Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти розміром $1,19 млрд.
- Ігор Коломойський із вересня 2023 року перебуває у СІЗО. Його підозрюють у незаконному заволодінні 5,8 млрд грн шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку й інших злочинах, зокрема в замаху на замовне вбивство.
- Боголюбов виїхав за кордон у червні 2024 року, а у лютому 2025 року потрапив під санкції РНБО разом із Коломойським. За останніми даними, бізнесмен оселився у Відні.
