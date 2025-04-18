УП: Співзасновника ПриватБанку Боголюбова знайшли у Відні. Він незаконно виїхав з України

Геннадія Боголюбова знайшли у Відні після незаконного виїзду за кордон у червні 2024 року

Фото: Менора / YouTube

Колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов, який у червні 2024 року незаконно виїхав з України, наразі проживає у Відні в Австрії. Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

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Зазначається, що Боголюбов виїхав з України, використавши паспорт іншої особи. Його супроводжувала дружина – колишня заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Журналісти зазначили, що помітили в одному з найдорожчих районів Відня автомобіль Volkswagen з українськими номерними знаками. В УП наголосили, що на цьому авто Джапарова везла Боголюбова на залізничний вокзал, звідки він потім виїхав з України.

Фото: Українська правда

У березні 2025 року знімальна група видання помітила Боголюбова поблизу офісної будівлі у Відні. Під час знімання на місці перебувала приватна охорона, яка викликала поліцію. Після перевірки документів журналістів відпустили.

В УП зазначили, що Боголюбов проживає у Відні вже майже рік.

Фото: Українська правда

У лютому 2025 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Боголюбова. Його підозрюють у незаконному виведенні коштів за кордон.

На кінець квітня заплановано судовий розгляд апеляції щодо застосованих санкцій. Якщо суд не задовольнить апеляцію, мільярдера можуть оголосити у міжнародний розшук.

Станом на зараз підозру в межах кримінального провадження Боголюбову не вручено.