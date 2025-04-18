УП: Соучредителя ПриватБанка Боголюбова нашли в Вене. Он незаконно выехал из Украины

Геннадия Боголюбова нашли в Вене после незаконного выезда за границу в июне 2024 года

Фото: Менора / YouTube

Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов, который в июне 2024 года незаконно уехал из Украины, проживает в Вене в Австрии. Об этом идет речь в расследовании Украинской правды.

Отмечается, что Боголюбов выехал из Украины, использовав паспорт другого человека. Его сопровождала жена – бывший заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Журналисты отметили, что заметили в одном из самых дорогих районов Вены автомобиль Volkswagen с украинскими номерными знаками. В УП отметили, что на этом автомобиле Джапарова везла Боголюбова на железнодорожный вокзал, откуда он потом выехал из Украины.

Фото: Украинская правда

В марте 2025 года съемочная группа издания заметила Боголюбова вблизи офисного здания в Вене. Во время съемок на месте находилась частная охрана, вызвавшая полицию. После проверки документов журналистов отпустили.

В УП отметили, что Боголюбов проживает в Вене уже почти год.

Фото: Украинская правда

В феврале 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Боголюбова. Его подозревают в незаконном выведении денежных средств за границу.

На конец апреля запланировано судебное разбирательство апелляции по примененным санкциям. Если суд не удовлетворит апелляцию, миллиардера могут объявить в международный розыск.