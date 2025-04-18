УП: Соучредителя ПриватБанка Боголюбова нашли в Вене. Он незаконно выехал из Украины
Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов, который в июне 2024 года незаконно уехал из Украины, проживает в Вене в Австрии. Об этом идет речь в расследовании Украинской правды.
Отмечается, что Боголюбов выехал из Украины, использовав паспорт другого человека. Его сопровождала жена – бывший заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
Журналисты отметили, что заметили в одном из самых дорогих районов Вены автомобиль Volkswagen с украинскими номерными знаками. В УП отметили, что на этом автомобиле Джапарова везла Боголюбова на железнодорожный вокзал, откуда он потом выехал из Украины.
В марте 2025 года съемочная группа издания заметила Боголюбова вблизи офисного здания в Вене. Во время съемок на месте находилась частная охрана, вызвавшая полицию. После проверки документов журналистов отпустили.
В УП отметили, что Боголюбов проживает в Вене уже почти год.
В феврале 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Боголюбова. Его подозревают в незаконном выведении денежных средств за границу.
На конец апреля запланировано судебное разбирательство апелляции по примененным санкциям. Если суд не удовлетворит апелляцию, миллиардера могут объявить в международный розыск.
- По состоянию на данный момент подозрение в рамках уголовного производства Боголюбову не вручено.
- Боголюбов назвал санкции против него частью политической игры для устранения "неугодных".
- 1 апреля Боголюбов, в прошлом году владевший $1 млрд и занимавший 2692-е место, выпал из списка Forbes.