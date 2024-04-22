Суд продовжив арешт Коломойського до 2 червня, розмір застави зменшився

Ігор Коломойський залишиться в слідчому ізоляторі щонайменше до початку літа

Фото: ТСН / YouTube

Шевченківський районний суд Києва у понеділок, 22 квітня, продовжив запобіжний захід мільйонеру Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою до 2 червня. Рішення оголосила суддя Оксана Голуб.

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"Суд постановив клопотання задовольнити частково. Продовжити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 42 дні, тобто по 2 червня 2024 року включно", – зачитала вона текст ухвали.

Розмір застави зменшився з 2,4 млрд грн до 1,97 млрд грн.

Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. Бізнесмена підозрюють у шахрайстві й відмиванні грошей через ПриватБанк.

За версією СБУ і Бюро економічної безпеки, у 2013-2014 роках Коломойський нібито незаконно заволодів 5,8 млрд грн ПриватБанку шляхом фіктивного внесення готівки до каси.

Коломойський відкидає обвинувачення. За його словами, такий касовий розрив неможливо було б приховати від Національного банку.